Am 3. Mai 1971 tritt Erich Honecker seinen neuen Posten als erster Mann im Staat an. Der Grundstein für diesen Aufstieg wurde übrigens im Wald gelegt: In der Schorfheide nördlich von Berlin sind sich Honecker und Kreml-Chef Breschnew durch ihre gemeinsame Jagd-Leidenschaft näher gekommen. Walter Ulbricht nämlich geht lieber Skifahren. Erst als er bemerkt, dass Honecker dauernd mit dem sowjetischen KP-Chef Leonid Breschnew während der Staatsbesuche zur Jagd verschwindet, lässt sich der betagte Staatschef an der Waffe ausbilden. Aber im Gegensatz zu Honecker bleibt Ulbricht ein miserabler Schütze. Breschnew belächelt ihn und geht weiterhin lieber mit Honecker jagen. Wenig später ist der in Moskau nur noch wenig gelittene Ulbricht sämtliche Ämter los, sein Nachfolger heißt: Erich Honecker.