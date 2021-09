Hoyerswerda 1991: die erste "ausländerfreie" Stadt Deutschlands

Gerd Fügert war als erster und einziger Fotograf am 17. September 1991, dem ersten Tag der ausländerfeindlichen Ausschreitungen, am Wohnheim der Vertragsarbeiter in der Albert-Schweitzer-Straße in Hoyerswerda. Er hatte über CB-Funk davon erfahren und beschlossen, die Krawalle mit der Kamera festzuhalten. Bildrechte: SW-Film