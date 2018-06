140 Jahre Leipziger Zoo Ein Elefant im Fahrstuhl

Freddy Kuschel hatte jahrelang im Leipziger Zoo den sogenannten "Ochsenposten". Der Begriff hatte sich unter den Zoo-Mitarbeitern eingebürgert, weil dieser nur das Betreuen von Rindern und Hirschen beinhaltete. "Andere Tiere gabe es nach dem Krieg eben noch nicht", erzählt Kuschel, der 1967 seine Ausbildung zum Tierpfleger in Leipzig begonnen hatte. Doch der "Ochsenposten" wurde schnell aufgewertet. Der damalige Zoodirektor Siegfried Seifert, der von 1964 bis 1993 die Leitung inne hatte, beschaffte Breitmaulnashörner, Anoas und Schneeziegen. "Das waren zu Ost-Zeiten ganz exotische Tiere", so Kuschel. Besonders Nashörner, die von jeher zu Kuschels Lieblingstieren gehören, waren eine Seltenheit.

Sonder-Reiserecht für Zoodirektor

Tierpfleger im Leipziger Zoo. Bildrechte: MDR/Johanna Kelch Während es für die meisten DDR-Bürger nur sehr eingeschränkt möglich war, ins Ausland zu reisen, hatte der Direktor ein Privileg: Zur Tierbeschaffung durfte er in den Westen der Bundesrepublik reisen. Dorthin gab es sehr gute Beziehungen zu Tierhändlern. Leipzig hatte zusätzlich noch zu einem holländischen Händler Kontakt und bekam über diesen die ganz exotischen Tiere. "Der Leipziger Zoo galt international schon immer als etwas Besonderes und hatte daher bestimmte Sonderrechte", erinnert sich Pfleger Kuschel. Zu einem dieser Sonderrechte gehörte auch das Reisen nach Amerika. "Der Direktor kam immer recht begeistert wieder und hatte neue Ideen mit im Gepäck."So zum Beispiel, was den Aufbau der Zoologischen Parkanlage anging. Denn die Anlagen in Amerika waren um einiges Größer, als die in Leipzig.

Exotische Tiere gleich exotische Nahrung?

45 Jahre war Freddy Kuschel Tierpfleger im Leipziger Zoo. Bildrechte: MDR/Johanna Kelch Während Bananen oder Südfrüchte für viele in der DDR nur schwer zu ergattern waren, hatte der Zoo auch hier Privilegien: Sonderkontingente. Doch auch diese waren beschränkt. Also mussten die Tierpfleger bei der Nahrung für ihre Exoten improvisieren. "Es ist ein Irrglaube, dass exotische Tiere unbedingt besondere Nahrung brauchen", so Kuschel. Die Tiere hätten damals einheimisches Obst bekommen. Erdbeeren. Pfirsiche. Verschiedene Beeren. "Das war ja bei uns in der heimischen Küche auch nicht anders, da mussten wir auch nehmen, was da war", berichtet der geborene Thüringer. "Man glaubt immer, Papageien brauchen unbedingt Orangen oder Bananen, aber das ist nicht so."

Mit dem Tiger in den Kindergarten