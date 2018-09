Malte Thießen, Professor für Geschichte in Münster. Bildrechte: Universität Oldenburg

"Auf diesem Feld gab es Anfang der 1960er-Jahre einen regelrechten Wettbewerb der Systeme", erklärt Malte Thießen. Der Professor für Geschichte in Münster hat das Impfen in beiden deutschen Staaten untersucht und vergleicht die Politik hinter dem Pieksen - ein föderales System im Westen gegenüber einem planwirtschaftlich organisierten Staat, in dem die Gesundheit Verfassungsrang hatte und alle Maßnahmen zentral vom Ministerium für Gesundheitswesen in Ostberlin gesteuert wurden. Gegenüber standen sich individuelle Persönlichkeitsrechte versus Volksgesundheit, der sich der Einzelne unterzuordnen hatte - auch im Interesse des Sozialismus. "Prophylaxe und Sozialismus bildeten damals ein untrennbares Amalgam. Wer Impfungen ablehnte, der stimmte in den Augen der Staatsführung auch dem Sozialismus nicht zu."