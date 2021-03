Starke Frauenpersönlichkeit Das Interhotel Suhl und seine außergewöhnliche Direktorin

Als in Suhl ein Interhotel öffnet, das von vier Frauen - mit der Direktorin Brigitte Groeger an der Spitze - geleitet wird, stellt das DDR-Fernsehen die unglaubliche Frage: "Kann die das?" Die Antwort ist aus heutiger Sich noch unglaublicher: "Sie kann mit ihrer Natürlichkeit vielleicht das erreichen, was ihr verstandesmäßig fehlt." So viel zur Gleichberechtigung in den Sechzigern. Die Direktorin aber zeigt es allen Zweiflern und Kritikern und rettet ihr Hotel sogar nach der Wende - indem sie es kurzerhand kauft. Auch das ist eine Sensation, denn Ostdeutsche kommen bei der Treuhand nur selten zum Zuge. Man traute ihnen die Führung eines Unternehmens einfach nicht zu. Außerdem haben Menschen aus dem Osten meist nicht das nötige Geld zur Verfügung. So ging es auch Brigitte Groeger. Dennoch gelang ihr das Unglaubliche!