Studie zur Arbeit der Treuhand

Diese Studie soll, relativ breit angelegt, untersuchen, wie genau die Ausgangssituation war, wie man mit den konkreten Situationen umgegangen ist, welche Personen was wann veranlasst haben, politisch und auch in der Treuhand. Und am Ende soll man natürlich auch bewerten, wie das Ergebnis der Arbeit tatsächlich einzuschätzen ist. Es wird ja öfter vorgeworfen, dass da Leute tun und lassen konnten, was sie wollten, sowohl Treuhandmitarbeiter als auch Manager.