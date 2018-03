Wir wussten, dass es ihm schlecht ging und warteten. Wenn Gott stirbt, weiß man nicht, was kommt. Wird es das Ende der Welt sein oder wird es nur ein neuer Anfang sein oder etwas anderes?



Mein Vater kam gegen Mitternacht nach Hause, setzte sich auf die Couch und sagte Stalin ist tot. Und blieb ein wenig sitzen. Es war Nacht geworden. Daher war er sehr müde. Er blieb also fünf, zehn Minuten sitzen und sagte dann: "Ich bin so müde, ich werde schlafen gehen." Und ich war wütend, dass er einfach so schlafen gehen konnte, obwohl Stalin gestorben war. Ich ging in einen anderen Raum und versuchte, zu weinen. Ich konnte nicht wirklich weinen, aber ich dachte, ich müsste und sollte aus tiefstem Inneren weinen.