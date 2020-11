Was hat Sie dazu gebracht, 1990 einen Film über die verlassenen DDR-Kinder zu drehen?

Eberhard Weißbarth: Einige Wochenzeitungen haben darüber berichtet, es war damals ein brandaktuelles Thema, wegen des Mauerfalls. Dann habe ich im Fernsehen eine kleine Dokumentation gesehen von drei oder vier Minuten Länge. Das fand ich wahnsinnig spannend und merkte in meiner Magengrube: Das bewegt mich, jetzt muss ich was machen. Ich hatte ja die ganze Zeit schon seit Jahren Dokumentarfilme gedreht. Aber das war mein Thema. Es hatte in mir gebrannt, und aus diesem Grunde bin ich dann zur Deutschen Welle gegangen und habe gefragt, ob ich diesen Bericht machen soll. Ich bin selbst ein Betroffener, wenn auch aus West-Berlin. Ich kann deshalb nachempfinden, wie es diesen Kindern ergangen ist. Und ich wollte unbedingt einen Aufruf machen, das Schicksal dieser vernachlässigten Kinder aufzeigen und andere, denen es besser ging, wachrütteln, damit man eventuell die Kinder auch adoptieren kann, damit sie in Zukunft ein besseres Leben haben.

Welches Bild hat sich Ihnen in den Heimen dargeboten?

Es war grauenhaft. Dies Babys, die ein halbes Jahr oder ein Jahr alt waren, die da unschuldig mit Nuckel in ihren Gitterbettchen lagen. Und dann die ersten Kinder, die ich da interviewt habe - wie betroffen die waren, die waren alle durchweg traumatisiert. Sie wussten nicht, was mit ihnen geschehen ist. Das war für mich so schlimm, dass ich mir gesagt habe, das muss ich unbedingt in die Öffentlichkeit tragen!

Die Erzieherinnen haben sich sehr um die Kinder bemüht, aber ich kam mir vor wie in einem Flüchtlingslager! Als damals die Mauer gebaut wurde, sind ja so viele DDR-Bewohner in den Westen geflüchtet und kamen ins Auffanglager Mariendorf. Und so kam mir das dort vor. Es war im Grunde genommen eine Massenabfertigung und man hat gespürt, dass diese Erzieherinnen und Erzieher überfordert waren, weil eben zu viele Kinder da waren. Sie haben versucht, jedem Kind eine gewisse Geborgenheit zu geben, aber sie konnten denen keine elterliche Liebe geben, kein Zuhause.

Woran merkten Sie, dass die Kinder traumatisiert waren?