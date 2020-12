Der erste McDonalds in Deutschland (München), 1971 Bildrechte: imago/WEREK

Vor 49 Jahren öffnete in München das erste McDonald's-Restaurant Deutschlands. Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 1.400 dieser Fast-Food-Restaurants. In den neuen Bundesländern wurde die erste Filiale im Dezember 1990 in Plauen eröffnet.