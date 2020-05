Jürgen Schneider: "Baulöwe" und Betrüger

Jürgen Schneider war untergetaucht. Erst am 18. Mai 1995 wurde der weltweit gesuchte Schneider in Miami verhaftet. Fast ein Jahr saß er in einem Gefängnis in Kalifornien, bevor er an Deutschland ausgeliefert wurde. (FBI-Fotos nach der Festnahme Jürgen Schneiders am 18. Mai 1995.) Bildrechte: dpa