Im Katastrophenwinter 1978/79 gibt es in der DDR das einzige Mal in der vierzigjährigen Geschichte eine totale Stromsperre, einen Energie-Black-Out . Obwohl NVA-Soldaten zu Tausenden versuchen, gefrorene Braunkohle aus den Tagebauen und Eisenbahn-Waggons zu hacken , kommt nicht genügend bei den Kraftwerken an: Die Weichen sind eingefroren, die Schienen brechen. Einzig im Kernkraftwerk Lubmin wird der Betrieb aufrecht erhalten. Von hier kommen damals zehn Prozent der Energieleistung der DDR. Eigentlich arbeiten hier 14.000 Menschen, täglich müssen 4.000 von Greifwald nach Lubmin zur Arbeit fahren. Aber nichts funktioniert mehr. Über vier Tage sind die Arbeiter und Ingenieure eingeschlossen, ohne Schichtablösung. Und das bei einem extrem verantwortungsvollen Job.

Damals weiß keiner, wie lange die extremen Wetterbedingungen noch andauern. Anfang Januar ist der Rügendamm schließlich vom Schnee befreit. Urlauber können nun endlich abreisen, Waren werden wieder auf die Insel gebracht. Ende Januar hält das normale Leben langsam Einzug. Doch Mitte Februar kommt ein erneuter Wintereinbruch - und wieder Helfen die Menschen einander, sind in höchster Not solidarisch. So bleiben am Ende dieses Winters nicht die Isolation und Not dieser Zeit in den Köpfen der Betroffenen, sondern vor allem die positiven Erinnerungen an das Miteinander.