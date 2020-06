In dieser ohnehin kritischen Situation fallen plötzlich massenhaft Kartoffelkäfer über die Felder her und die fressen ganze Äcker kahl. Probleme mit dem gefährlichen Schädling sind allerdings schon seit dem Ersten Weltkrieg bekannt. Der "Coloradokäfer" kommt aus Amerika und breitet sich in den 1930er-Jahren in Westeuropa aus. Bereits 1936 erreicht der Schädling die deutsche Grenze und befällt während des Krieges ganz Deutschland. Waren 1949 nur sechs Prozent der Kartoffelfelder befallen, sind es im Mai 1950 fast 20 Prozent.

Der sprunghafte Anstieg der Schädlinge beunruhigt die Bürger. Die Versorgung mit dem Hauptnahrungsmittel ist jetzt ernsthaft bedroht. Merkwürdig sind drei Fakten: Die Käfer fallen schon im Mai statt im Juli massenweise über die Felder her. Es gibt eine unglaublich große Menge an Altkäfern und im Vergleich dazu wenig Eigelege oder Larven. Zudem findet man die Schädlinge plötzlich an ungewöhnlichen Orten: In Zwickau und Aue auf dem Marktplatz oder an der Ostseeküste. Die Bevölkerung sucht nach Ursachen für die extreme Plage. Einzelnen Bauern fällt auf, dass diese Masse an Käfern auf dem eigenen Feld immer nach ungewöhnlichen Fluggeräuschen auftritt. Kann das miteinander zusammenhängen?