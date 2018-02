An vielen Ecken in Leipzig wird gebaut - preiswerter Wohnraum entsteht jedoch selten

Von unbewohnbar zu unbezahlbar Ursachen der Wohnungsnot im Osten

51 Ostmark für 65 Quadratmeter, mitten in Berlin. Was heute unglaublich klingt, war in der DDR ein ganz normaler Mietpreis - allerdings auch staatlich hoch subventioniert. Heute wird bezahlbarer Wohnraum, vor allem in den boomenden Städten, immer knapper. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Erklärungen am Beispiel Leipzig.