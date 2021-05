Kinderreiche Familien hatten ein schlechtes Image

Die Reportage ist Teil einer Kampagne der Staatsführung, um das Image von Großfamilien aufzubessern. Denn das war nicht das beste in der DDR, hatten Studien schon Anfang der 60er-Jahre herausgefunden. "Mediziner oder Sozialfürsorgestellen haben in der Zeit wissenschaftliche Artikel geschrieben, die das Phänomen des Kinderreichtums und Armut aufgreifen", sagt Christoph Lorke, Historiker an der Universität Münster, der seine Doktorarbeit über Armut im geteilten Deutschland geschrieben hat.

"Diese Studien gehen aber sehr akademisch an die Sache heran und schauen fast schon mit einer Art bürgerlichem Ekel auf diese Familien. Da geht es viel um Sexualität, Alkoholismus, Verwahrlosung und wie diese Familien von Behörden, der Volkspolizei oder Lehrern etwa gesehen wurden. Also, intern hat man sich schon für diese abgehängten Randgruppen interessiert, aber diese Studien sind dann natürlich ganz schnell im Giftschrank verschwunden." Denn, so sagt Lorke, Sozialismus und Armut, das durfte nicht sein.

Christoph Lorke, Historiker an der Universität Münster, forscht zum Thema Kinderarmut in der DDR. Bildrechte: Dr. Christoph Lorke Christoph Lorke studierte an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Geschichte, Germanistik, Psychologie und Pädagogik. Seine Dissertation hat er zum Thema "Armut im geteilten Deutschland (1949–1989) verfasst. Er ist seit 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Zu seinen Forschungsgebieten gehören die deutsch-deutsche Geschichte, die Sozial- und Kulturgeschichte von Armut und sozialer Ungleichheit sowie die Geschichte von Interkulturalität und Migration.

Doch Fakt ist: 1966 leben in der DDR 173.800 Familien mit vier oder mehr Kindern; jedes sechste Kind wächst in einer kinderreichen Familie auf – und damit quasi in Armut. Pro Kopf hat eine Großfamilie - laut einem FDGB-Papier, das Lorke bei seinen Recherchen im Bundesarchiv fand - damals weniger als ein Mindestrentner zur Verfügung, also nicht einmal 150 Mark im Monat. Die Parteiführung steuert ab 1967 mit Vergünstigungen gegen.

Der Staat lässt sich die Aufwertung Kinderreicher Millionen kosten

Familie Sachsenweger etwa bekommt Schulbücher umsonst, die Krippe für den Kleinsten ist kostenlos, ebenso die Wäscherei. Sohn Ralf-Udo bekommt für seine letzten zwei Schuljahre 30 Mark Unterstützung pro Monat. Dienstleistungen im Wert von 250 Mark im Jahr werden vom Staat übernommen und der Kredit fürs neue Schlafzimmer in Höhe von 4.000 Mark ist zinsfrei. Die Führung lässt sich die Unterstützung kinderreicher Familien einiges kosten und muss das natürlich in der Öffentlichkeit rechtfertigen.