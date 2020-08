Als im Herbst 1989 die Mauer fiel, herrschte in der DDR Euphorie. Einige DDR-Bürger machten sich sofort auf in die Freiheit im Westen. Ihre Kinder störten sie dabei. Sie ließen sie einfach allein zurück – in Heimen, bei Freunden, bei Verwandten. Die meisten zurückgelassenen Kinder wurden nie wieder von ihren Eltern abgeholt. Sie wuchsen bei Pflegeeltern oder in Heimen auf. MDR ZEITREISE hat mit Christina Brandt, der Leiterin des Erfurter Säuglingsheimes, gesprochen. Sie nahm damals fast 50 Kinder in ihrem Heim auf.

Kinder, die von ihren Eltern nach der Grenzöffnung zurückgelassen werden - das ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte…

Ja. Man kann es tatsächlich kaum fassen. Man hat so etwas nicht für möglich gehalten. Ich bin selber Mutter. Sein Kind beschützt man lebenslang, und diese Kinder wurden einfach zurückgelassen. Und das Schlimme ist: Diese Eltern sind ja gegangen, weil sie ein besseres Leben wollten. Aber ihren Kindern haben sie zugemutet, da zu bleiben, wo sie nicht bleiben wollten.

Haben sich die Eltern um ihre Kinder ab und an gekümmert?

Diese Eltern haben sich meist überhaupt nicht gekümmert. Die haben ja sogar noch Kindergeld bezogen, weil ja ihre Kinder im Ausweis standen. Aber die Kinder haben davon nichts gesehen. Manche teilten uns mit: Wir holen bald unsere Kinder wieder ab. Es kamen dann tatsächlich einige mit dem Jugendamt und holten ihre Kinder ab. Aber der größte Teil wurde nicht von den leiblichen Eltern abgeholt. Christina Brandt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wissen Sie, wie viele Kinder in der Zeit 1989 bis 1990 von ihren Eltern verlassen wurden?

Wir hatten allein in unserem Heim zwölf. Wenn ich drüber nachdenke, sehe ich sogar die Gesichter heute noch vor mir. In ganz Erfurt waren das schon bestimmt 50, schätze ich mal. Und es müssen Hunderte in der gesamten DDR gewesen sein. Da waren ja schon Schulkinder dabei, die dort abgegeben wurden und wo versprochen wurde, nächste Woche hole ich dich. Aber nichts ist passiert.

Was glauben Sie, was war die Motivation dieser Eltern, ohne ihre Kinder in den Westen zu gehen?