Einer dieser Entwurzelten ist das DEFA-Suchkind Nr. 330: Hans Stundzig. Seine Mutter hat der Junge kurz vor Kriegsende das letzte Mal gesehen, und zwar im schlesischen Freiburg, in einem Kinderheim der NS-Wohlfahrt. 1942 - mit fünf Jahren - muss die Mutter ihn dort zusammen mit seinen zwei Geschwistern in Obhut geben. Der Vater ist an der Front. Die Mutter soll für den Endsieg in der Waffenproduktion arbeiten. "Wir haben nur erfahren, dass sie in einer Munitionsfabrik arbeiten muss und dann für uns keine Zeit hat. Deswegen sind wir ins Heim gekommen, alle drei. Nach einer gewissen Zeit hat sie die Inge geholt und wollte uns später auch holen. Und da kam die Flucht dazwischen. Also sie wollte uns beide noch holen – Horst und mich", sagt Hans Stundzig.

Ein Bild aus glücklichen Tagen: Hans Stundzig mit seinem Bruder und seiner Mutter. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK