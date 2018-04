Auch das liebe Geld dürfte einer der Gründe gewesen sein, warum Camping in der DDR so beliebt und verbreitet war. Die staatlichen Campingplätze waren spottbillig. In der besten Kategorie kostete eine Übernachtung Mitte der 80er-Jahre eine Mark pro Person, für Wohnwagen und Auto kam noch eine Mark dazu. In den Anfangsjahren allerdings, da beäugte der junge Arbeiter- und Bauern-Staat diese Urlaubsform noch mit einigem Argwohn, denn beim Campen verbringen die Bürger ihre Freizeit individuell - so individuell, dass es anfangs Zweifel gab, ob das auch wirklich "sozialistisch" genug ist.

Autodachzelt, Dübener Ei und Klappfix

Das Autodachzelt - eine weitere Erfindung findiger DDR-Ingenieure fürs Campen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Für den motorisierten Camper hatte die Autoindustrie der DDR einiges zu bieten. Das war nicht immer billig, aber durchaus originell. Das berühmte Dachzelt für den Trabant hat wirklich funktioniert. Und zu Tausenden zogen die DDR-Bürger mit ihrem "Klappfix" auf die Campingplätze – einem Anhänger, aus dem sich ein Zelt machen ließ. Heute ist es ein Sammlerstück, das von den Fans aber immer noch benutzt wird. Ein paar Handgriffe genügen, um aus dem Anhänger ein Zelt samt Küche zu zaubern.