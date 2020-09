Exponat Don’t Stop - Werkstatt Prolog,

Tasmania, Raubkunst aus Benin Bildrechte: Mo Zaboli/GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig

Ausgangspunkt war der Aufstand Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika 1904, der im ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts mündete und dem über 90.000 Menschen zum Opfer fielen. Im Juli 1905 folgte der sogenannte Maji-Maji Aufstand in Deutsch-Ostafrika, bei dem 180.000 Menschen starben. Die Deutschen beschlagnahmten bei dieser Auseinandersetzung sogenannte "Kriegsbeute". Diese galt als Staatseigentum und wurde zunächst an das Zentralmagazin in Daressalam geschickt. Auch das Königliche Museum für Völkerkunde in Berlin wurde von der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes darüber informiert. Daraufhin entsandte das Leipziger Museum Karl Weule, um die Kriegsbeute zu sichten. Weule wählte aus dem Konvolut 500 Pfeile, 1.300 Speere, 100 Bögen sowie Trommeln und Munitionsgürtel. 1907 sicherte er auf Vermittlung der Kolonialabteilung auch für Leipzig ein Konvolut an Kriegsbeute.