Alle Bewohner Leipzigs kennen den Clarapark, benannt nach Clara Zetkin: seine geschwungenen Brücken, Ententeiche, weiten Wiesen und Pavillons. Aber wer weiß schon, dass er auf eine Gewerbeausstellung Ende des 19. Jahrhunderts zurückgeht? Und wer vermag sich vorzustellen, dass dort im Rahmen der Ausstellung 1897 Schwarze Menschen wie Tiere im Zoo "ausgestellt" und bestaunt wurden? Zwei deutsche Kolonialstationen wurden dafür originalgetreu nachgebildet, in denen Einwohner der Kolonie Deutsch-Ostafrika Tänze, Kämpfe und traditionelles Handwerk vorführten. Auf 20.000 Quadratmetern aßen sie dort, schliefen, lebten - vor den Augen der Öffentlichkeit. Sie "fühlen sich behaglich in dem für sie bestimmten Hause", sind "immer sehr freundlich" und zeigen nicht die geringste "Zudringlichkeit", so die Ausstellungszeitung. Die Deutsch-Ostafrikanische Ausstellung hatte das Ziel, "neben die hoch entwickelte moderne europäische Kultur die eigenartig gestaltete afrikanische, welche die ersten Stufen unseres Kulturlebens etwa erst zu erreichen bestrebt ist, zum Vergleich zu setzen."

So beschreiben es Wissenschaftler, die im Rahmen des Projekts "Leipzig postkolonial" nach Spuren gesucht haben, die der deutsche Kolonialismus in der Stadt hinterlassen hat. Die Forscher haben vieles gefunden, was heute rassistisch wirkt, aber lange nicht in Frage gestellt wurde.

Der Kolonialstein am Völkerschlachtdenkmal

Auf dem Parkplatz vor dem Völkerschlachtdenkmal befindet sich, ein wenig zugewachsen, ein eher unscheinbarer Findling. Sieht man sich den Stein genauer an, lassen sich Spuren einer entfernten Inschrift erahnen. Die Zeitschrift "Kolonialpost" zeigt, wie der Stein einmal ausgesehen hat: Auf dem Bild vom 4. Dezember 1932 gruppieren sich ehemalige Kolonialkrieger um den Stein mit der Inschrift "Deutsche, Gedenkt Eurer Kolonien".