Rumänien: Staatsstreich oder Volksaufstand?

Am nächsten Tag demonstrierten Tausende Bürger in den Straßen von Timisoara. Sie rissen Ceausescu-Bilder von den Wänden und verbrannten Bücher des Diktators. Armee und Geheimdienst versuchten die Lage, unter Kontrolle zu bekommen. Doch vergebens: Die Demonstranten leisteten erbitterten Widerstand. Und auch in anderen Städten erhoben sich die Menschen: in Sibiu, Arad und in der Hauptstadt Bukarest. Die Lage in Rumänien war derart angespannt, dass ein Funke genügte, um das gesamte Land in Windeseile in Aufruhr zu versetzen. Bildrechte: dpa