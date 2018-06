Die Vorrunde hatte Kroatien mühelos überstanden und im Achtelfinale Rumänien bezwungen. Nach dem historischen Sieg über die deutsche Elf meinte Trainer Blazevic, dass sein Team nun sogar Weltmeister werden könnte. Im Halbfinale ging es gegen Gastgeber Frankreich. Die Kroaten waren erneut krasser Außenseiter. Doch sie begannen furios und Davor Suker brachte seine Mannschaft sogar in Front. In der Heimat träumten die Fans bereits vom großen Finale. "Wir sind locker ins Spiel gegangen, denn Frankreich hatte mehr zu verlieren" erinnerte sich Zvonimir Soldo in einem Gespräch mit dem "Spiegel" 2007. "Hätten wir die Führung länger gehalten, wären wir als Sieger vom Platz gegangen." Doch ausgerechnet Kapitän Zvonimir Boban unterlief ein folgenschwerer Fehler: "Ich habe den Ball gegen Lilian Thuram vertändelt und der machte den Ausgleich. Es war der größte Fehler meiner Karriere." Thuram schoss dann noch ein weiteres Tor gegen eigentlich gleich starke Kroaten und Frankreich zog ins Finale ein.

Abwehrchef Slaven Bilic bei der Siegerehrung. Bildrechte: dpa

Auch wenn es am Ende nicht zum ganz großen Triumph gereicht hatte - der dritte Platz bei der WM 1998 in Frankreich war für die kroatischen Spieler der Höhepunkt ihrer Karriere und sorgte in dem kleinen Land an der Adria, das erst seit sieben Jahren als eigenständige Nation bestand, für eine ungeheure Euphorie. Zu vergleichen vielleicht nur mit dem Jubel nach dem Gewinn des WM-Titels 1954 in Deutschland. "Wir hatten den Glauben daran, eine großartige Mannschaft zu sein. Dieses Selbstvertrauen schlug sich in unseren Leistungen nieder", resümmierte Zvonimir Boban. "Hinzu kam eine große Portion Patriotismus. Wir haben für unser Volk gespielt, das in der Vergangenheit so viel hatte durchmachen müssen. Wir waren entschlossen, für die Kroaten erfolgreich zu sein."