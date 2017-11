Söhne von Kleinbürgern und Kulaken

Für die Bolschewiki war der Forderungskatalog der Matrosen nichts weniger als ein Aufruf zum Staatsstreich. Die Forderungen der Matrosen seien, so postulierten Lenin und Trotzki umgehend, antisozialistisch und würden die Errungenschaften der Revolution insgesamt in Frage stellen. Sie seien also eigentlich staatsfeindlich.

Wladimir Iljitsch Lenin Bildrechte: Carl-Bulla-Stiftung St. Petersburg Den Stimmungsumschwung der Kronstädter Matrosen erklärten Trotzki und Lenin in der Öffentlichkeit damit, dass die heutigen Matrosen mit denen von 1917 nichts mehr gemein hätten. Die Mannschaften seien in den vergangenen vier Jahren fast vollständig ausgetauscht worden. 1917 seien die Kronstädter Matrosen die Söhne von Bauern und Arbeitern gewesen, die heutigen Matrosen hingegen Abkömmlinge von Kleinbürgern und Kulaken. Tatsächlich aber waren die meisten Matrosen, die jetzt die Erfüllung der Ideale des Roten Oktobers einforderten, bereits 1917 dabei gewesen. Ein Austausch der Mannschaft, wie Lenin und Trotzki darstellten, hat es in Wirklichkeit nie gegeben.

Angriff der Regierungstruppen im Schneesturm

Am 7. März 1921 begann auf Befehl Trotzkis der Angriff auf die Festung Kronstadt, in der sich die etwa 10.000 Matrosen verschanzt hatten, mit einem stundenlangen Infanteriebeschuss. Am nächsten Tag unternahmen Truppen unter General Tuchatschewski einen Angriff. Durch dichtes Schneetreiben kämpften sie sich acht Kilometer über den vereisten Ladogasee. Die Kronstädter Matrosen jedoch feuerten unentwegt aus ihren schweren Geschützen. Das Eis brach und hunderte Rotarmisten ertranken. Der Angriff wurde abgebrochen.

General Michail Nikolajewitsch Tuchatschewski Bildrechte: dpa Die Matrosen wähnten sich bereits als Sieger - sie bereiteten die Wahlen für die neuen und wirklich demokratischen "Arbeiter- und Soldaten-Räte" vor. Doch die Wahl-Vorbereitungen mussten abgebrochen werden. Am 16. März 1921 ließen die Bolschewiki die Festung mit Artilleriefeuer und Bomben beschießen. Am nächsten Tag stürmten 50.000 Rotarmisten über den Ladogasee. 20 Stunden dauerte die Schlacht, dann ergaben sich die Kronstädter Matrosen der Übermacht des Gegners. 8.000 Matrosen konnten über den vereisten Meerbusen nach Finnland entkommen. 2.500 Kronstädter Rebellen jedoch wurden gefangen genommen und standrechtlich erschossen. Der Traum von einer "dritten Revolution", die "die letzten Ketten von den werktätigen Massen nehmen" sollte, war ausgeträumt.

Trotzki weint

Die Meereskathedrale in Kronstadt. Hier fanden 1921 Kundgebungen der Kronstädter Matrosen statt Bildrechte: dpa Die Bolschewiki hatten nach der Niederschlagung des Aufstandes der Kronstädter Matrosen, die nichts anderes gefordert hatten, als die Bolschewiki im Oktober 1917, ihr wahres Wesen gezeigt. Darüber sind sich die Historiker einig. Von nun an war klar, es würde den Bolschewiki nur noch um Machterhaltung um jeden Preis gehen. Demokratie und Freiheit würden in ihrem Russland keine Rolle mehr spielen. Die Niederschlagung des Aufstands der Kronstädter Matrosen symbolisiert daher den Niedergang der Oktoberrevolution wie kaum ein anderes Ereignis. Es war, wie der Revolutionsforscher Prof. Dr. Helmut Bock schrieb, "die Ursünde der bolschewistischen Revolution".

Leo Trotzki soll, nachdem ihm die Nachricht von der Niederlage der Matrosen überbracht worden war, geschluchzt haben: "Ach, meine Kronstädter Matrosen..."