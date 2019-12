Kurt Masur

In seiner Doppelrolle als Chefdirigent in New York und Leipzig avancierte Masur zum philharmonischen Superstar. 1997 hörte er am Gewandhaus in Leipzig auf, in den Jahren danach pendelte er zwischen New York und London. Mit dem London Philharmonic Orchestra, wo Masur Musikdirektor war, gastierte er 2001 in Leipzig. Bildrechte: dpa