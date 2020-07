Leipzig ist heute eine attraktive Stadt mit zahllosen herausgeputzten historischen Gebäuden und Gründerzeitvierteln. Renommierte Institute und Firmen haben sich in den letzten Jahren wieder angesiedelt. Die Stadt an der Pleiße boomt, die Einwohnerzahl wächst, überall entstehen neue Quartiere. Vor 75 Jahren jedoch, am Ende des Zweiten Weltkriegs, lag die Stadt in Trümmern. Es herrschte Not.