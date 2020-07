Das größte Lenindenkmal der DDR wurde 1970 in Berlin-Friedrichshain vor 200.000 Menschen enthüllt. Es war Zentrum eines neu gebauten Wohnviertels am Leninplatz. Ein Transparent während der Einweihung erklärte: "Unser Herz und unsere Tat gehören unserem sozialistischen Friedensstaat, der unverbrüchlichen deutsch-sowjetischen Freundschaft." Die Monumentalplastik zeigt eine Inszenierung des politischen Selbstverständnisses der SED und das gesamte Neubaugebiet den Willen zu einer neuen Gesellschaftsordnung. Lenin steht auch für den Sozialismus, den es unter russischem Diktat in den Ostblockländern gab. Dementsprechend wurde er nach Ende des Sozialismus in vielen Ländern demontiert. In Russland selbst allerdings nicht. In der DDR gab es mehr als 50 Lenindenkmäler im öffentlichen Raum. Mit ihrem Ende war Lenin nicht mehr in Stein gemeißelt. Er wurde abgebaut, zerlegt, eingegraben, wieder ausgegraben, durch eine Brunnenanlage ersetzt, einen Kreisverkehr oder eine Edelstahlstele. Er wurde versetzt, beschmiert, eingelagert, gestohlen, ins Ausland verkauft und manchmal auch Verwitterungen und Pflanzenwildwuchs überlassen.

Lenin-Denkmal am Leninplatz in Berlin-Friedrichshain: 1991 abgebaut, zerlegt, eingegraben und durch eine Brunnenanlage ersetzt. Der Kopf wurde jedoch 2017 wieder ausgegraben und als ständiges Exponat in die Freiluftausstellung auf der Zitadelle Spandau gebracht. Bildrechte: ddp

Teilweise verhülltes Lenin-Denkmal in Schwerin (2014): Der frühere DDR-Regimekritiker Bauersfeld wollte mit der Aktion an den Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 und an die Opfer der kommunistischen Diktatur in der DDR erinnern. Bildrechte: ddp

Einige Statuen aber befinden sich noch gut erhalten an Ort und Stelle und sind in den Zustand eines, wie man sagen könnte "aktiven Erinnerns" übergegangen. Um die Denkmäler in Schwerin und in Riesa hatten sich Debatten entfacht: Will man den noch? Gehört er möglicherweise zur kollektiven Identität des Ostens? Am Ende erklärten beide Städte die Skulpturen zum Teil der Stadtgeschichte und ergänzten sie um Erklärtafeln. Am ehemaligen Militärflugplatz Nohra in Thüringen wurde das Denkmal sogar saniert und vor schrill pinke Betonwände gestellt. Die vier Meter hohe Leninstatue vor dem einstigen "Haus der Offiziere" in Wünsdorf steht nun unter Denkmalschutz. Das ganze Areal, eine ehemalige Militärstadt, ist heute Eldorado für Biker, Fotografen und Lost-Places-Liebhaber.



Im Gegensatz zu Wladimir Iljitsch Lenin ist Ernst Thälmann fast überall erhalten geblieben. So gibt es "Thälmann"-Straßen bis heute - aber einen "Lenin"-Platz oder eine "Lenin"-Allee nicht mehr. "Für den Erhalt vieler Thälmann-Denkmäler war ausschlaggebend, dass sich hier häufig eine Verbindung zu konkreten historischen Ereignissen und zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung herstellen ließ, zudem war die Person Ernst Thälmanns weniger umstritten, gehörte das Andenken an Thälmann fast schon zur Folklore der DDR. Lenin war nicht nur als Denker und Politiker wesentlich umstrittener. […] Die entsprechenden Lenin-Denkmäler wurden daher oft als aufgezwungene Symbole der Sowjetmacht und als Fremdkörper im Stadtbild wahrgenommen", so der Historiker und Autor David Johst in einem Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung.