Wozu waren Denkmäler in der DDR da?

Sie dienten der Herrschaftslegitimation und über sie wurde versucht, die herrschende Weltanschauung in der Öffentlichkeit sichtbar zu verankern. Es gab sehr unterschiedliche Denkmäler. Ein Denkmal in Berlin-Mitte für den ABV, also den Abschnittsbevollmächtigten der Volkpolizei, er wird umringt von einer Frau und einem Mann. Ob das Gespräch der aufmerksam machenden Denunziation gilt oder dem freundlichen Austausch von Bürger und Ordnungsmacht, das lässt das Denkmal offen. Wir haben Marx und Engels in der Mitte Berlins - Manifestationen der Herrschaftsideologie in ihrer Geschlossenheit.

Ich bin sehr dafür, Vergangenheitszeichen im urbanen Stadtbild zu bewahren, aber zugleich auch zu kommentieren. Man kann Denkmäler verehren, aber auch mit ihnen spielen. Martin Sabrow Direktor des Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam

Aber in Ost-Berlin standen auch die Monumente früherer Zeiten, die wie Scharnhorst und Gneisenau in die Zeit des nationalen Kurses passen. Und später, zu Beginn der 1980er Jahre, kam dann auch Friedrich der Große als Reiterstandbild zurück unter die Linden - die DDR unter Honecker versuchte ihre Legitimation zu erweitern und entdeckte ihr preußisches Erbe.

Die meisten der DDR-Denkmäler existieren noch. Was transportieren sie heute?

Lenin-Denkmal am Leninplatz in Berlin-Friedrichshain: 1991 abgebaut, zerlegt, eingegraben und durch eine Brunnenanlage ersetzt. Der Kopf wurde jedoch 2017 wieder ausgegraben und als ständiges Exponat in die Freiluftausstellung auf der Zitadelle Spandau gebracht. Bildrechte: ddp Sie zeigen Zeitschichten und diese Zeitschichten sind kostbar. Eine liberale Gesellschaft kann und muss es sich leisten, auch die Ecken und Kanten ihrer Vergangenheit in die Gegenwart hineinragen zu lassen. Sie sind Teil einer überholten, aber überkommenen historischen Entwicklung. Wäre die Zeitschicht, von der sie zeugen, noch mächtig und hätten wir es mit dem dogmatischen, die Diktatur legitimierenden Marxismus-Leninismus des Staatssozialismus als politischer Option zu tun, dann würden Sie mich entschlossen gegen seine Propagierung argumentieren hören. Aber gerade weil die Gelsenkirchener Leninstatue eine Vergangenheit repräsentiert, die außer den skurrilen Aufstellern und ihrer Retropartei niemand mehr zurückhaben will, können wir uns leisten, auch mit Leninplätzen und Erinnerungstafeln an Aufenthaltsorten liberal umzugehen und an ihnen die Verwandlung von Denk- in Mahnmälern zu erfahren.

Was halten Sie für einen sinnvollen Umgang mit Denkmälern?