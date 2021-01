Meine erste Begegnung mit Lenin war im Klassenzimmer in der Grundschule in Bühlau, einem kleinen Kaff, im Sächsischen. Von 300.000 in der DDR stationierten Sowjetsoldaten 'behütet'. Das war 1957. Ich war damals acht Jahre alt und Lenin hing als Foto an der Wand. Und neben ihm hingen noch Mao Tse Tung, Walter Ulbricht und Nikita Sergejewitsch Chruschtschow. Das Bild von Stalin hatte der Schulleiter persönlich entfernt und dabei genuschelt: "Das braucht einen neuen Rahmen." Stalin hatte ausgedient. Mir gefiel Lenin am besten. Er hatte so listige Augen und ich wäre sofort mit ihm mitgegangen.

Lenin beschäftigt uns bis heute

Der Autor und Filmemacher Günter Kotte Bildrechte: Matthias Thalheim Wladimir Iljitsch Uljanow, der sich Lenin nannte, ist bis heute ganz zentral in Moskau auf dem "Roten Platz" präsent ist. Zumindest als konservierter Leichnam – schwer zu beschreiben und auch schwer zu fassen – denn: Auch wenn die mit ihm verbundene Revolution nun mehr als 100 Jahre zurückliegt – die Hoffnungen und alles Ungemach, die er damals bei jenem "Handgemenge" von St. Petersburg in Gang gesetzt hat, bewegen uns, ob man es nun mag oder nicht, ob man es wahr haben will oder nicht, bis zum heutigen Tage.

Das erst Mal in Moskau