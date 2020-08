Jan Josef Liefers

Auf dem Weg zum Schauspieler absolvierte er zunächst eine Tischlerlehre am Staatstheater Dresden. Von 1983 bis 1987 studierte er Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. In "Die Besteigung des Chimborazo" von Rainer Simon gab er 1989 sein Kinodebüt. Das erste Theaterengagement hatte er 1987 bis 1990 am Deutschen Theater Berlin und arbeitete mit Thomas Langhoff und Heiner Müller zusammen. Nach der Wende wechselte Liefers 1990 in ein festes Engagement an das Thalia Theater in Hamburg. Vier Jahre später kündigte er, um freischaffend für Film und Fernsehen arbeiten zu können. 1996 gelang ihm der Durchbruch mit "Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief".