Bundeskanzler Gerhard Schröder (l) und der russische Präsident Wladimir Putin am 30.08.2004 beim Spaziergang am Schwarzen Meer. Im Mittelpunkt des Treffens stehen europapolitische Themen wie die Annäherung Russlands an die EU, sowie internationale Fragen, wie die Lage im Irak und in Tschetschenien. Bildrechte: IMAGO