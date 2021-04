Schwierig war auch die Beschaffung von speziellen Kunststoffschläuchen. Sie kommen nach dem Besuch eines Chirurgenkongresses in München auf wundersame Weise wöchentlich per Post nach Halle, deklariert als "Wichtige medizinische Materialien". Die Hallenser hatten in München herausgefunden, dass die Schläuche nach den Operationen mehrfach verwendet werden könnten - obwohl sie dort nach einmaligem Gebrauch weggeworfen wurden. So ist langfristig für Nachschub in Halle gesorgt - zeitweise schicken die Münchner Krankenschwestern das Medizingut per Post. Einer der Münchener Chirurgen brachte das medizinische Material auch zu eigens von Schober organisierten Herz-Spezialistenreffen in Halle im Auto mit. Unterdessen entwickelten die findigen Hallenser eine Methode, die gebrauchten Einwegschläuche - mühsam per Handarbeit - so schonend zu sterilisieren, dass sie mehrfach benutzt werden können.