Schon in den 20er-Jahren kursierte der Name "Monopoly"

Auch der Universitätsprofessor Scott Nearing in Pennsylvania nutzte die frühe Variante des Spiels für seine Vorlesungen. Seine Studenten verbreiteten es über den ganzen Nordosten der USA. Mit jeder Kopie veränderten es die Spieler. In Atlantic City erhielt das Spiel seine ursprünglichen Straßennamen. Schon in den 20er-Jahren kursierte der Name "Monopoly". Aus dem Feld "Mutter Erde" war "Start" geworden, aus dem "öffentlichen Park" das "öffentliche Parken".



Mitten in der Weltwirtschaftskrise entwickelte der arbietslose Heizungsbauingenieur Charles Darrow aus dem Ur-Monopoly von Elizabeth Magie Philipps dann die heute bekannte Spielvariante. Am 19. März 1935 kauften die Spielzeughersteller Parker Brothers, die es immer abgelehnt hatten, das Spiel zu vertreiben, weil es zu kompliziert wäre, Monopoly - und wurden vom Erfolg überrannt. 20.000 Spiele verkauften sie bereits 1936 - pro Woche! Obwohl der Stückpreis bei zwei Dollar lag, was damals viel Geld war - denn dafür bekam man auch 50 Kilo Kartoffeln.

Im Dritten Reich verboten

Während der Zeit des Nazionalsozialismus hatte das Spiel in Deutschland keine Chance. Aus mutmaßlich zwei Gründen, wie Spieleforscher Martin Thiele-Schwez erklärt: "Auf der einen Seite heißt es, dass der Reichspropagandaminister Joseph Goebbels in dem Spiel den 'jüdisch-spekulativen Charakter' kritisierte und die Hitlerjugend dazu anhielt, flächendeckend Druck auf Spielwarenhändler auszuüben, das Spiel aus dem Sortiment zu nehmen. Auf der anderen Seite wurde erzählt, dass Goebbels, der sich gerne volksnah gab, ein Problem damit gehabt hätte, dass die teuerste Straße, damals die Wohninsel Schwanenwerder, eben jenes Wohnviertel war, in dem auch er residierte."

"Monopoly"-Spiel Bildrechte: IMAGO

Missbraucht wurde das Spiel später dennoch. "Bei der Wohnungsdurchsuchung der Terrorzelle NSU fand sich eine pervertierte Variation mit dem Titel 'Pogromly'", so Martin Thiele Schwez. "In Eigenarbeit wurde die eigene menschenverachtende Ideologie in die Text- und Bildsprache dieser Spiel-Variation eingeschrieben."

In der DDR nachgebastelt