Mythos Dresden - Der lange Schatten einer Bombennacht

An einer Stelle aber behält Dresden seine Besonderheit. Und das ist diese starke propagandistische symbolische Aufladung, die starke politische Inanspruchnahme dessen, was im Februar 1945 in Dresden geschehen ist - in Ostdeutschland, aber auch weit darüber hinaus, im Westen Deutschlands, in Europa, in der Welt.

Matthias Neutzner, Dresdner Historikerkommission