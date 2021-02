Nelson Mandela Bildrechte: imago/Sven Simon

Geboren wird Nelson Mandela am 18. Juli 1918. Seine Eltern nennen ihn Rolihlahla, was übersetzt soviel heißt wie "Unruhestifter". Den Namen Nelson gibt ihm später eine Lehrerin in der Grundschule. Nach dem Abschluss studiert er unter anderem Politik und Jura. Seine Motivation: Die politischen Zustände, unter denen besonders die schwarze Bevölkerung leidet in Südafrika zu verändern. Per Gesetz gilt die Rassentrennung - Schwarze werden unterdrückt und ausgegrenzt. Sie dürfen sich nicht politisch engagieren, keine Weißen heiraten, nicht mit Weißen in die Schule gehen, nicht einmal auf der gleichen Parkbank sitzen. Viele leben in erbärmlichen Verhältnissen, ohne fließend Wasser und Strom.