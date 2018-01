Rumäniens Diktator Nicolae Ceausescu: "Titan der Titanen"

Im Sommer 1968 kam es zum offenen Konflikt mit der UdSSR. Nikolai Ceausescu begrüßte den "Prager Frühling" in der CSSR und unterstützte den Reformkommunisten Alexander Dubček. Als der "Prager Frühling" im August niedergeschlagen wurde, weigerte sich Ceausescu, rumänische Truppen nach Prag zu schicken. Ganz im Gegenteil: Er verurteilte auf einer Massendemonstration in Bukarest den Einmarsch in der CSSR. (Im Bild: Nicolae Ceaușescu und Alexander Dubček in Prag, Frühjahr 1968) Bildrechte: IMAGO