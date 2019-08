Die polnischen Bündnispartner Frankreich und England reagieren nicht. Sie hatten erst im Frühjahr einen Beistandspakt mit Polen geschlossen. Doch statt Truppen zur Unterstützung zu schicken, bleibt die dringend benötigte Hilfe aus. Die polnischen Armeen, in maßloser Selbstüberschätzung viel zu weit vorn aufgestellt und ohne ausreichende Tiefe, wurden eingekesselt und aufgerieben. Hinzu kommt, dass die Sowjetunion ihren Teil des Hitler-Stalin-Pakts einhält und Ende September ebenfalls in Polen einmarschiert. Bei Brest treffen sie auf die deutschen Truppen. Hitlers Plan bei der "Gewinnung des Lebensraum Ost" ist dabei aufzugehen: Die sowjetischen und deutschen Truppen haben Polen im Herbst 1939 nahezu komplett besetzt.

England und Frankreich, die Bündnispartner Polens, reagieren drei Tage zu spät. Erst am 3. September verkünden sie, dass sie sich von nun an mit Deutschland im Krieg befinden. In Warschau feiern die Menschen auf der Straße. Doch an einen Zwei-Fronten-Krieg hat keiner gedacht. An der französischen Grenze werden zwar fünf Millionen Soldaten aufgestellt, doch die Franzosen greifen nicht aktiv ein.