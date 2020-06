"Die fortwährenden Bagatellisierungen verändern auf Dauer die Grenze des Sagbaren", so die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. "Öffentliche Relativierungen, aber auch das NS-Vokabular halten zunehmend Einzug in die Mitte der Gesellschaft". Nazi-Symbole wie den "Judenstern" benutzen Menschen heute, um sich als Opfer der aktuellen Politik zu zeigen. Damit missbrauchen sie die Erinnerung an die Opfer der Shoa.

Anne Frank musste ab Mai 1942 in den Straßen Amsterdams den gelben Stern mit der Aufschrift "Jude" tragen. So war sie jederzeit als Jüdin stigmatisiert. Sie durfte nicht ins Kino, nicht ins Schwimmbad, sich in der Straßenbahn nicht setzen und nur eine jüdische Schule besuchen. Manche Menschen in den Niederlanden protestieren zunächst gegen die Diskriminierungen, indem sie einen selbst gemachten Stern mit der Aufschrift "Katholik" oder "Arier" trugen. Aber bald verloren sich die Solidarisierungen in dem Klima der Angst.