Die Folgeprozesse

Dem Hauptprozess folgten in den Jahren 1946-49 weitere Verfahren. Die US-Amerikaner verhandelten in Nürnberg weiter, aber auch in den übrigen Besatzungszonen setzten die jeweiligen alliierten Mächte Prozesse an. Historiker Dr. Stefan Hördler von der Georg-August-Universität Göttingen, einer der führenden Experten zur Aufarbeitung der NS-Zeit, sagt:

Die Nürnberger Militärtribunale bezogen dezidiert Handelnde aus der Wirtschaft, dem Militär, der Polizei und der Ärzteschaft ein. Obgleich sicher Kontinuitäten zum Prozess vor dem Internationalen Militärtribunal bestanden, darf die Eigenständigkeit der zwölf sogenannten Nachfolgeprozesse nicht unterschätzt werden. Als Pfeiler der NS-Herrschaft wurden eben nicht nur die NSDAP, sondern auch Ministerialbürokratie, Militär und Privatwirtschaft begriffen.

Vor allem was die Wirtschaft betraf, gab es aber letztlich Grenzen, an die die Verhandlungen stießen. Unstrittig für die alliierten Siegermächte war, dass Unternehmen in hohem Maße von der Zwangsarbeit profitiert oder sich auch mit der Beschaffung und Lieferung von Produkten an der fabrikmäßigen Tötung beteiligt hatten. Doch schon im "Hauptkriegsverbrecherprozess" konnte die der Beschäftigung von Zwangsarbeitern und der Umstand "Tod durch Arbeit" bei Wirtschaftsgrößen wie Gustav Krupp von Bohlen und Halbach nicht strafrechtlich geahndet werden.

Ursprünglich war sogar ein zweiter Prozess vor dem Internationalen Militärtribunal gegen führende Vertreter von Industrie und Banken wie Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, Friedrich Flick, Hermann Schmitz (I.G. Farbenindustrie AG) oder Hermann Röchling geplant. Dieser kam nicht zustande. Wir können aber die Verbindungen zu den späteren amerikanischen Flick-, I.G.-Farben- und Krupp-Prozessen in Nürnberg sowie zum französischen Röchling-Prozess in Rastatt sehen.

Im Prozess um die I.G. Farbenindustrie AG gab es 23 angeklagte Manager. Die Punkte wurden hier etwas modifiziert: Neben der Planung, Vorbereitung und Führung von Angriffskriegen sowie Plünderung und Raub in besetzten Ländern kamen drei weitere, gänzlich neue Punkte hinzu:

Teilnahme am Sklavenarbeitsprogramm und an der Genozid- Politik der NS-Diktatur

Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Organisation

Planung zur Verschwörung gegen den Frieden

Aus der Anklageschrift:

Die I.G. marschierte mit der Wehrmacht und spielte eine Hauptrolle in Deutschlands Programm, sich durch Eroberung zu bereichern. Sie benutzte ihre technische Sachkunde und ihre Hilfsquellen, um die chemische Industrie und verwandte Industrien Europas zu plündern und auszubeuten, die deutsche Kriegsmaschine zu stärken und die Unterjochung der eroberten Länder unter die deutsche Wirtschaft zu sichern. (Zit. n. Das Urteil im I.G.-Farben-Prozess. Der vollständige Wortlaut. Offenbach am Main: Bollwerk 1948, S. 58.)

Der Prozess endet im Mai 1948 mit vergleichsweise milden Urteilen, die höchsten Haftstrafen waren zwei Mal acht Jahre. Spätestens 1952 waren bereits alle wieder in Freiheit - hinzu kamen zehn Freisprüche.

Dr. Stefan Hördler, Historiker an der Georg-August-Universität Göttingen, vormals Leiter der Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Bildrechte: Stefan Hördler Die Prozesse und Urteile gegen Beteiligte der Wirtschaft als Misserfolg oder Scheitern zu beurteilen, wird den Verfahren nicht gerecht. Allerdings bleibt unbestritten, dass einige Urteile ausgesprochen mild ausfielen und Argumentationen mitunter den Rechtfertigungen der Angeklagten anhafteten. Zweifellos darf in der kritischen Betrachtung nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich bis 1949 die historischen Ereignisse und politischen wie gesellschaftlichen Debatten sukzessive ihren Weg in den Gerichtssaal bahnten und Aspekte der deutschen Teilung und des 'Kalten Krieges' an Bedeutung gewannen. Dr. Stefan Hördler

Das wird auch im Fall Krupp deutlich. Hier gab es Ende 1947 elf Verurteilungen, mit Höchststrafen von zwölf Jahren Freiheitsentzug. Doch fast alle Verurteilten wurden 1951/52 vorzeitig aus der Haft entlassen. In einem Klima aus Neuanfang und Bereinigung sollte auch die deutsche Industrie aus der Schuld herauswachsen, denn überall in der Gesellschaft war ein Schlussstrich gewünscht. Die Öffentlichkeit, Verbände, Kammern und nicht zuletzt auch die Presse beförderten diese Stimmung.

Todesurteile in Leipzig

Auch in der sowjetischen Besatzungszone fand die juristische Verfolgung von Kriegsverbrechern, von KZ-Kommandanten, Adjutanten, Ärzten, Juristen statt. Doch hier wurde die Verantwortung der Wirtschaft nicht sofort nach Kriegsende ins Auge gefasst – zumindest nicht juristisch. Eine riesige Enteignungswelle sollte exemplarisch für die "Bestrafung" von Industrie und Wirtschaft stehen. Auch Krupp-Besitztümer wurden konfisziert. Mit der Demontage und dem Abtransport ganzer Firmen wollte die sowjetische Militäradministration vermeiden, dass weiterhin "kriegswichtige" Güter produziert werden. Als wichtige große Prozesse sind jedoch zwei Verhandlungen gegen deutsche Angestellte polnischer HASAG-Werke zu nennen. Die HASAG war ein Rüstungsproduzent mit Stammsitz in Leipzig, der in den polnischen Werken zehntausende Zwangsarbeiter beschäftigte. Die Prozesse fanden 1948/49 in Leipzig statt. Über die israelitische Gemeinde Leipzig hatten sich zahlreiche jüdische Zeugen gemeldet und über Misshandlungen in den Werken berichten. Mit insgesamt acht Todesurteilen und mehreren lebenslangen Zuchthausstrafen fielen die Urteile weitaus höher als, als bei vergleichbaren Prozessen der westlichen Besatzungszonen. Alle Todesurteile wurden mit Fallbeil vollstreckt.