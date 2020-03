Das Fernsehen wird nicht ernst genommen

Das Fernsehprogramm können anfangs nur die Einwohner Berlins empfangen. Erst einige Jahre später werden dann Leipzig, Nürnberg und Hamburg per Kabel an das Netz angeschlossen. Die Zuschauer verfolgen das Programm aber nicht in den eigenen Wohnzimmern, denn einen eigenen Fernsehapparat besitzt kaum jemand. Stolze 3.600 Reichsmark muss man damals für eine ordentliche Flimmerkiste hinblättern - ein utopischer Betrag für die allermeisten Deutschen. Und so versammeln sich die Fernseh-Enthusiasten allabendlich in den 14 öffentlichen Fernsehstuben Berlins, die jeweils 30 Personen gleichzeitig Platz bieten.

Die Erwartungen waren sehr hoch, nachdem das Fernsehen als eine Art mediale Wunderwaffe angekündigt wurde. Die Leute, die das Programm gesehen hatten, waren aber eher reserviert und meinten, es müsse noch viel Arbeit in das neue Medium investiert werden. Joseph Hoppe, Deutsches Technikmuseum Berlin

Insgesamt sind es täglich etwa 600 Zuschauer, die das Programm verfolgen. Die Eintrittskarten gibt es kostenfrei an den Postschaltern der Stadt. Der Genuss ist jedoch nicht ungetrübt. Das Fernsehbild ist nicht größer als ein Schuhkarton, der Ton knarzt und fällt bisweilen ganz aus und die Schärfe des Bildes muss immer wieder von einem Postbeamten nachjustiert werden.

Olympiade 1936 in Berlin

Ein gutes Jahr später, bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin, erlebt das Nazi-Fernsehen jedoch seine große Zeit. Die technischen Schwierigkeiten sind zu einem guten Teil überwunden. Mit einem Großaufgebot an Kameras wollen die nationalsozialistischen Machthaber eine möglichst flächendeckende Übertragung der Ereignisse gewährleisten. Inzwischen gibt es in Berlin rund 30 Fernsehstuben und zwei "Großbildtheater", in denen das Publikum die Sportberichte verfolgen kann.

Es war tatsächlich so etwas wie Public Viewing wie wir es heute kennen. Joseph Hoppe, Deutsches Technikmuseum Berlin

Die Welt soll über die deutsche Ingenieurskunst staunen. Und so ist das Fernsehen bei der Eröffnung der Spiele dabei und sendet überdies etliche Reportagen aus dem olympischen Dorf, in denen Athleten aus aller Herren Länder immer wieder betonen, welch ausgezeichnete Stimmung in Berlin herrsche. Und natürlich werden später die Wettkämpfe übertragen - und zwar live! Täglich mehr als acht Stunden lang. Eine Sensation in der damaligen Zeit. Insgesamt verfolgen etwa 100.000 Menschen an den Bildschirmen das sportliche Großereignis.

Versteckte Kamera, Ballett und Kochen

Ab 1937 geht das Fernsehen dann täglich auf Sendung. Nach und nach werden neue und großzügige Studios eingerichtet. Und auch das Programm wird um etliche Innovationen erweitert. Es gibt nun Nachrichten, Musik- und Unterhaltungssendungen, das kleine Fernsehspiel, Dokumentationen, den täglichen Ratgeber sowie Sportübertragungen. Sogar eine "versteckte Kamera" kommt damals bereits zum Einsatz - etwa um die kleinen Sünden der Berliner im Straßenverkehr zu dokumentieren. "Wir sind mit unserer Kamera mitten hinein in das Berliner Verkehrsleben gegangen", raunt der Fernsehreporter. "Und wenn die Ampel jetzt zu Gelb wechselt, dann wollen wir uns einmal die Fußgänger ansehen, die jetzt sicherlich wie die Soldaten dort ausgerichtet stehen…" Doch weit gefehlt! Die Leute laufen unverdrossen weiter. "Etwa 60 Verkehrssünder auf einer Stelle", muss der verdutzte Reporter leider feststellen.

Klar auf nationalsozialistischem Kurs

Natürlich ist das Fernsehprogramm im Dritten Reich alles andere als unpolitisch. Ganz im Gegenteil: Es verfolgt einen klar nationalsozialistischen Kurs. Joseph Hoppe: "Das war jetzt keine offene Lobhudelei gegenüber dem Führer, aber es wurden die Ideale, Werte und Standards sowie die Organisationen und Einrichtungen des Nationalsozialismus in den schönsten Farben geschildert. Und alle Probleme, die es gab, blieben ausgeblendet."