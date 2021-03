Den Anfang nimmt alles Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Produktion von Petroleumlampen. Die Söhne des Firmengründers Hugo Schneider exportieren ihre Produkte in die ganze Welt. Um die Expansion voranzutreiben, wird die Firma 1899 in eine Aktiengesellschaft mit rund 1.200 Mitarbeitern überführt. Doch schon mit Beginn des Ersten Weltkrieges orientiert sich das Unternehmen schnell um.

Für Anne Friebel - wissenschaftliche Mitarbeiterin der Gedenkstätte - ist die HASAG zum wichtigsten Thema ihrer Arbeit geworden. In einem ehemaligen Pförtnerhaus befindet sich der Erinnerungsort für Zwangsarbeit in Leipzig. Es steht im Schatten des mächtigen ehemaligen Verwaltungsgebäudes der HASAG. Eines der wenigen Gebäude, das hier aus der Zeit des Nationalsozialismus noch übrig ist. Die Mitarbeiterin der Gedenkstätte berichtet, dass man sich bei der Hugo Schneider AG schnell mit den neuen Machthabern im Lande zu arrangieren wusste.

Das HASAG-Management hat sich 1933 den neuen Machthabern angedient. Sie haben ihren Vorstand arisiert und sie haben in Leipzig bereits 1934 die erste Werkhalle gebaut, in der geforscht und entwickelt wurde. Zu einer Zeit, als eigentlich noch nicht an Krieg gedacht wurde.

Die Expansion des Konzerns beginnt jedoch schon 1932. In Thüringen kauft die HASAG zwei Glas-und Metallbetriebe. In Berlin-Köpenick wird 1935 eine Munitionsfabrik gebaut. Auch in Sachsen und Brandenburg kommen ab 1936 neue Werke hinzu. In vielen Betrieben wird die Rüstungsproduktion der wichtigste Bereich. Ein Munitionswerk in Altenburg wird 1936 nach modernsten Maßstäben und in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. Finanziert wird die rasante Konzernentwicklung vor allem von der Dresdner Bank.