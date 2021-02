Wilhelm Frick (zweiter v. r. neben Joseph Goebbels) war der erste Minister der NSDAP in der Weimarer Republik. Frick wurde 1930 in Thüringen Staatsminister für Inneres und Volksbildung und stellvertretender Regierungschef der Koalitionsregierung von Erwin Baum. Diese Regierung wurde unter dem Namen Baum-Frick-Regierung bekannt. 1933 holte Hitler ihn als Innenminister in seine Reichsregierung. Frick war zu diesem Zeitpunkt einer der einflussreichsten NS-Politiker. Er wurde später in den Nürnberger Prozessen zum Tode verurteilt. Bildrechte: imago/Arkivi