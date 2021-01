Vor 80 Jahren Hitler empfängt Mussolini auf dem Obersalzberg

Sie waren Brüder im Geiste: Der eine, Benito Mussolini, hatte den Faschismus begründet. Sein politischer Lehrling Adolf Hitler hatte ihn kopiert. Beide Tyrannen haben Verderben, Vernichtung und Völkermord über die Welt gebracht. 17 Mal trafen sich die beiden persönlich. Zuerst 1934 in Venedig, ein Jahr nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland. Mussolini war zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Zenit seiner Macht - seit 1922 hatte er Italien zu einem totalitären Staat ausgebaut. Hitler war beeindruckt von den gigantischen Militärparaden und ausufernden Reden Mussolinis, denen das Volk begeistert lauschte.

Trotzdem blieb das persönliche Verhältnis der beiden distanziert. Mussolini stellte sich zunächst Hitlers Expansionsplänen in Österreich in den Weg. Erst als sich das nationalsozialistische Deutschland an die Seite Italiens stellte, welches wegen des Einsatzes von Giftgas gegen Zivilisten und der Bombardierung von Krankenhäusern in Abessinien 1936 international geächtet werden sollte, veränderte sich das Verhältnis der beiden nachhaltig. 1937 empfing Adolf Hitler den italienischen Diktator in München. Auf dem zum Kultzentrum der Nationalsozialisten umgebauten Königsplatz konnte Hitler eindrucksvoll beweisen, dass auch der deutsche Faschismus inzwischen über einen imperialen Glanz verfügte.