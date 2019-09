Wie Stalin und Hitler den Überfall auf Polen planten

Am 1. September 1939 greift Deutschland Polen an. Der polnische Bündnispartner England, er reagiert nicht. Statt Truppen zur Unterstützung zu schicken, bleibt die dringend benötigte Hilfe aus. Und auch die Sowjetunion hält ihren Teil des Hitler-Stalin-Pakts ein und marschiert am 17. September in Polen ein. Bei Brest treffen sie auf die deutschen Truppen. Die widerrechtliche Annexion Polens war und ist ein Bruch jeglichen internationalen Völkerrechts.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK