Während in der Führungsebene des DRK eine direkte Verbindung zu den Kriegsverbrechen der SS deutlich wird, ist bis heute unklar, inwiefern "normale" Mitglieder des Deutschen Rote Kreuzes an den Kriegsverbrechen der Nationalsozialisten beteiligt waren. Während des Zweiten Weltkrieges sind bis zu 640.000 Hilfskräfte des DRK im Einsatz. Um ihre vielschichtige Tätigkeit und die Verbindung der DRK-Führung zum NS-Regime aufzuarbeiten, gab der Verein eine umfassende Studie in Auftrag, die bereits im Jahre 2008 veröffentlich wurde. Diese Studie lasse nach Aussage des DRK keine Rückschlüsse auf eine "systematische Einbeziehung des DRK in die Verbrechen des NS-Regimes" zu. Dennoch lasse sich nicht ausschließen, dass einige DRK-Helfer zumindest teilweise an NS-Verbrechen beteiligt waren oder von ihnen Kenntnis hatten. So gebe es Hinweise darauf, dass medizinisches Personal des DRK an Krankentransporten des Euthanasie-Programms beteiligt war - die Verantwortung bei diesen Vorfällen sei aber schwer zu messen, da sich einzelne Geschehnisse nicht mehr rekonstruieren ließen, so das DRK.