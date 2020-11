... einige russische Kollegen hatten mich mit dem Wagen von Berlin mitgenommen in das unzerstörte Schloss der gräflichen Bleistiftfabrikanten Faber Castell. Dort war von den Amerikanern am Rande von Nürnberg das internationale Pressecorps untergebracht. Mit einem russischen Pass ließ man mich am Empfang sofort durch und ich konnte im Areal des Faber Castle wohnen. Was auch den Vorteil hatte, dass man dort keine Lebensmittelmarken brauchte und von der US-Army gut verpflegt wurde.

Markus Wolf Interview vom 01.11.2005