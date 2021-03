Als sich nach 20 Jahren um Mitternacht des 1. Oktober 1966 die Tore des Kriegsverbrecher-Gefängnises in Berlin-Spandau öffnen, wird die Welt Zeuge einer eigentümlichen Wiederauferstehung. Albert Speer wird fast wie ein Popstar in Empfang genommen. Mehr als 100 Journalisten sind zugegen. Tausende erregte Zuschauer. Nur zwei Jahre vor dem großen Umbruchsjahr 1968 ist die Entlassung einer zentralen Figur des NS-Regimes das mediale Großereignis.

Und das ist nur der Anfang. Denn in 20 Jahren Haft hat sich Albert Speer penibel auf den Moment seine Rückkehr vorbereitet. Heimlich hat er an seinen "Erinnerungen" geschrieben, sie über Jahre auf kleinen Kassibern rausschmuggeln lassen – insgesamt 1.200 Manuskriptseiten. 1969 schließlich erscheinen sie und werden ein Weltbestseller. Vor allem aber sorgen sie in Deutschland dafür, dass Albert Speer eine Art öffentliche Rehabilitation erfährt. Denn er trifft den Nerv eines immer noch riesigen Publikums. Seine prominente Erzählung vom tief gefallenen Mitläufer, der sich ohne eigenes Zutun in Verbrechen hat verstricken lassen, ist Balsam für die NS-Erlebnisgeneration. Wenn Speer wiederholt, er habe vom Holocaust bis Kriegsende nichts gewusst, zeigt das doch nur: Selbst ein Mann dieses Formats konnte nicht alles wissen. Wie dann erst der einfache Volksgenosse!

Speer gelingt es jedoch, nicht nur ein breites Publikum für sich einzunehmen. Durch seine schwer zu widerlegenden Inneneinsichten aus der Machtzentrale heften sich sogar Historiker an seine Fährte und schreiben mitunter Geschichte zu seinen Gunsten um. Und das, obwohl seit den 1940er-Jahren immer mehr brisante Dokumente auftauchen, die zeigen, dass dieser ältere, kultivierte Herr die Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten nicht nur bestens kannte, sondern sogar maßgeblich beeinflusste. Albert Speer bei einer Pressekonferenz kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis Berlin-Spandau, 1966 Bildrechte: imago images / ZUMA/Keystone

Bei der Betrachtung von Speers Aktivitäten innerhalb des NS-Machtapparats fiel lange Zeit kaum auf, wie früh er persönliche Vorteile aus seiner administrativen Tätigkeit für das System zog – auch und gerade unter Einbeziehung der NS-Rassenpolitik. Von Hitler persönlich beauftragt, alle Maßnahmen für den Umbau Berlins zur neuen Reichshauptstadt Germania in die Wege zu leiten, nutzt Speer die Generalbevollmächtigung, um nach eigenem Ermessen Häuser und Straßen der Hauptstadt großflächig abzureißen bzw. andernorts Ersatzwohnraum nahezu uneingeschränkt zu requirieren. Seine Leute organisieren so ab 1941 massenhaft sogenannte "Judenwohnungs-Entmietungsaktionen", bei denen Tausende Berliner Juden wellenartig "evakuiert" werden. "Evakuiert" heißt übersetzt: Die Betroffenen sind hiermit automatisch freigegeben zur Deportation in Richtung Osten, wo sie ermordet werden.

Für Speer selbst sind diese Wohnungen willkommenes Beutegut, welches er mal an Reinhard Heydrichs Sicherheitspolizei, mal an andere Günstlinge des Regimes weiterverteilt – bei entsprechender Gegenleistung. Als Melchior von Schlippenbach, Adjutant General Erwin Rommels, wegen so einer Wohnung in Speers Büro vorspricht, werden ihm gleich fünf Adressen zur Besichtigung ausgehändigt. Darunter, wie sich herausstellt, eine, unter der noch eine jüdische Familie wohnt. Als Schlippenbach sich im Büro beschwert, erklärt ihm ein Mitarbeiter:

Ach, die haben sie noch nicht abgeholt. Hat Ihnen denn die Wohnung gefallen? Ich brauche nur zu telefonieren, dann werden die heute Nacht abgeholt und sind weg.

Auch Heinrich Himmler nimmt früh Tuchfühlung mit dem Generalbevollmächtigten für alle Baufragen auf. Denn er wittert stattliche Gewinne für seine SS. Schließlich verfügt Speer seit der Freigabe für monumentale Umbauten in Nürnberg und Berlin über ein gigantisches Budget, das mit den Jahren immer weiter wächst. Allein im ersten Jahr der Kriegswirtschaft von 1939 bis 1940 sind es 722 Millionen Reichsmark.