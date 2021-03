Kostengünstig und schnell zu produzieren

Kaum eine Waffe steht so symbolhaft für die blutigen und sinnlosen letzten Kämpfe des Zweiten Weltkrieges in Deutschland wie die Panzerfaust. Ihr Aufbau ist relativ einfach: Ein Rohr mit aufklappbarem Visier und Abzug, aus dem ein Hohlladungsgeschoss verschossen wird. Je nach Ausführung wiegt die Einweg-Waffe zwischen knapp sieben und unter zehn Kilogramm. Sie ist kostengünstig und schnell in großen Stückzahlen herzustellen und vergleichsweise simpel in ihrer Anwendung. Und sie ist verdammt tödlich. Je nach Modell können mit einer Panzerfaust 14, 20, ja sogar 32 Zentimeter dicke Panzerungen durchschlagen werden.

Einer der größten Rüstungskonzerne Deutschlands

Deutscher Soldat mit einem MG 42: Die Munition dafür wird bei der HASAG hergestellt. Bildrechte: IMAGO / ZUMA/Keystone Entwickelt wird die Panzerfaust in Leipzig bei der HASAG, einem der größten Rüstungskonzerne des Deutschen Reiches und ein Riese auf dem Gebiet der Munitionsherstellung. 1943 produzieren am Leipziger Hauptwerk sowie den Zweigwerken in Berlin, dem sächsischen Taucha, dem ostthüringischen Altenburg sowie in drei Werken im besetzten Polen 65.000 Menschen Infanteriemunition für Maschinengewehre sowie Bordwaffenmunition für die Flugzeuge der Luftwaffe. Mehr als die Hälfte der HASAG-Beschäftigten sind Zwangsarbeiter, die unter menschenunwürdigen Bedingungen schuften müssen. Ab 1943 kommt zur Munitions- auch die massenweise Panzerfaust-Produktion hinzu.

Wirkungsvolle Abwehrwaffe gegen T-34

Sowjetische T-34-Panzer 1944 in Belorussland. Bildrechte: dpa Die Leipziger HASAG-Ingenieure Wilhelm Renner und Edmund Heckler, einer der späteren Mitbegründer des baden-württembergischen Waffenherstellers Heckler & Koch, entwickeln die Panzerfaust ab 1942. Ziel ist es, den deutschen Soldaten an der Ostfront eine einfache, aber wirkungsvolle Abwehrwaffe gegen die starken sowjetischen T-34-Panzer an die Hand zu geben. Dieser ist den meisten deutschen Panzermodellen von 1941 in Panzerung, Beweglichkeit und Feuerkraft deutlich überlegen und kann auch von der damaligen deutschen Standard-Panzerabwehrkanone 3,7-cm-Pak nicht "geknackt" werden.

Sowjets produzieren neunmal mehr Panzer

Panzer wie der 1943 an die Front gelieferte "Panther" sind den sowjetischen Panzern zwar technisch überlegen, jedoch zahlenmäßig weit unterlegen. Bildrechte: imago images / Photo12 Zwar stehen der Wehrmacht ab 1942 zunehmend verbesserte Panzertypen und auch ganz neue Panzermodelle zur Verfügung, die dem T-34 sogar überlegen sind. Doch können die deutschen Produktionszahlen nicht annähernd mit dem Ausstoß sowjetischer Rüstungsschmieden mithalten. Diese erreichen im Laufe des Krieges das neunfache der deutschen Panzerproduktion. Hinzu kommt, dass nach dem Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 auch die größte Wirtschaftsmacht der Welt die Sowjetunion mit Rüstungsgütern wie Panzern und anderen Waffen beliefert.

"Bazooka" und "Panzerschreck"

Unter den ersten US-Waffen, die die Sowjetarmee erreichen, sind auch die sogenannten Bazookas. Wehrmachtsoldaten erbeuten einige dieser rückstoßfreien, raketengetriebenen Panzerabwehrwaffen 1942 an der Ostfront. Auf ihrer Grundlage entwickeln deutsche Ingenieure später die verbesserte Raketenpanzerbüchse "Panzerschreck". Die Waffe kann auf 200 Meter bis zu 15 Zentimeter dicken Panzerstahl durchschlagen. Allerdings sind die Raketengeschosse des "Panzerschrecks" relativ teuer und aufwendig zu produzieren.

Prinzip des Hohlladungsgeschosses

US-Soldat mit einer reaktiven Panzerbüchse "Bazooka", 1943. Bildrechte: IMAGO / StockTrek Images Was "Bazooka", "Panzerschreck" und Panzerfaust eint, ist die Verwendung eines Hohlladungsgeschosses. Bei einer Hohlladung wird hochbrisanter Sprengstoff um eine kegel- oder halbkugelförmige Metalleinlage gepackt. Durch den enormen Druck, der bei seiner Explosion entsteht, wird die Metalleinlage zu einem Metallstachel "kaltverformt", der mit hoher Geschwindigkeit gepanzerte Ziele durchdringen kann. Der getroffene Panzerstahl wird dabei geschmolzen und kann im Innern des Panzers Munition und Treibstoff zur Explosion bringen.

Gegen Panzerkuppeln und Panzerplatten

Deutsche Panzerfaust in einem Militärmuseum in den USA. Bildrechte: IMAGO Die Deutschen sind die ersten, die Hohlladungen im Zweiten Weltkrieg einsetzen. Im Frankreichfeldzug 1940 zerstören Fallschirmjäger der Wehrmacht mit ihrer Hilfe die Panzerkuppeln des belgischen Sperrforts Eben-Emael. Um ein effektives Nahkampfmittel gegen die sowjetischen T-34-Panzer zu haben, wird ab 1941 eine Hafthohlladung entwickelt, die mittels Magneten an gegnerischen Panzern angebracht wird. Das Risiko für den Panzerjäger ist dabei sehr hoch. "Panzerschreck" und Panzerfaust vermindern dieses Risiko, da beide Waffen die Hohlladung aus der Distanz an den gegnerischen Panzer bringen.

Einfache Konstruktion mit hoher Wirkung

Rückstoßstrahl verrät den Schützen

Das Bauprinzip der Panzerfaust hat noch einen weiteren Nachteil. Um die Rückstoßenergie des Geschosses auszugleichen, ist das Rohr nach hinten offen. Der hier entweichende Rückstoßstrahl und die Wolke sind allerdings derart groß, dass sie die Abschussstellung sofort verraten.

Eine Panzerfaust 60 der HASAG (links) und ihr Vorgängermodell, die Faustpatrone. 60 steht für eine Schussweite von 60 Metern. Bildrechte: MDR Pressefoto Panzerfaust-Schützen sind deshalb angehalten, sofort nach dem Schuss das Weite zu suchen, um nicht selbst zur Zielscheibe für andere Panzer und deren Begleitinfanterie zu werden. Im Einsatz speziell gedrillter Panzerjagdkommandos ist die Panzerfaust dennoch eine gefährliche Nahkampfwaffe. Die große Masse der deutschen Panzerabschüsse geht aber auch weiterhin auf das Konto von Panzern, Jagdpanzern und Sturmgeschützen. Die Panzerfaust bleibt eine Waffe für den Notfall und macht unter den Panzerabschüssen an der Ostfront nach einer Wehrmacht-Statistik von Januar 1944 keine zwei Prozent aus.

Sondervollmachten für Massenproduktion