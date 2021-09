1. September 1939 Wo und wann der Zweite Weltkrieg in Wahrheit begann

Zielobjekt Dirschauer Weichselbrücken

Historische Landkarte der Freien Stadt Danzig (rot) von 1939: Unten links das zu Polen gehörende Dirschau, über dessen Weichselbrücken u.a. die Eisenbahnlinie ins Danziger Gebiet und von dort nach Ostpreußen (rechts) führt. Bildrechte: imago/bonn-sequenz Auch das zweite deutsche Kommandounternehmen des 1. September 1939 verläuft alles andere als erfolgreich. Bei dem auf dem Gebiet des polnischen Korridors zwischen Pommern und der Freien Stadt Danzig liegenden Dirschau sollen die Eisenbahn- und Straßenbrücken über den Unterlauf der Weichsel unzerstört eingenommen werden. Die beiden Bauwerke sind für den geplanten deutschen Vorstoß nach Zentralpolen von herausragender Bedeutung. Über sie sowie die weiter südlich liegende Weichselbrücke bei Graudenz soll die aus Pommern durch den polnischen Korridor stoßende 4. deutsche Armee über den Fluss setzen und die Verbindung mit der in Ostpreußen stehenden 3. Armee herstellen.

Bei allen einleitenden Angriffsmaßnahmen gegen Polen steht die Wahrung der Überraschung für die Inbesitznahme der Weichselbrücken im Vordergrund. OKW-Schreiben an die Generalstäbe von Heer, Luftwaffe und Kriegsmarine betr. Führerentscheidung zum Fall "Weiß" vom 9.8.1939 Zit. nach: Schindler, Mosty und Dirschau 1939, S. 101.

Mit Sturmpionieren und Sturzkampfbombern

Die zerstörte alte Dirschauer Weichselbrücke (vorn) während ihrer Rekonstruktion nach 2012 und die nach dem Krieg wieder aufgebaute neue Eisenbahnbrücke (hinten). Bildrechte: IMAGO / Eastnews In Anbetracht der sich seit Monaten abzeichnenden Kriegsgefahr haben die Polen allerdings längst Vorkehrungen getroffen, um die Dirschauer Weichselbrücken sperren und sprengen zu können. Das wollen die Deutschen unbedingt verhindern. In einem von Ostpreußen über Danziger Gebiet heranfahrenden regulären deutschen Güterzug soll eine Pionierkompanie der Wehrmacht heimlich herangebracht und um 4:45 Uhr auf der Eisenbahnbrücke abgesetzt werden. Um die vorbereiteten Brückensprengungen durch die Polen zu verhindern, sollen kurz zuvor deutsche Sturzkampfbomber die auf der westlichen, Dirschauer Seite der Weichsel im Bahndamm verlegten Zündkabel sowie die dortige Zündstelle zerstören.

Die ersten Bomben des Zweiten Weltkrieges

Ein Sturzkampfbomber Junkers Ju 87 beim Bomenabwurf. Bildrechte: IMAGO / United Archives Um 4:26 Uhr starten im ostpreußischen Elbing drei Stukas Ju 87 des Sturzkampfgeschwaders 1 zum ersten Bombenangriff des Zweiten Weltkrieges. Um 4:33 Uhr - immerhin eine knappe Viertelstunde bevor in Danzig die ersten Schüsse fallen - klinkt Staffelkapitän Oberleutnant Bruno Dilley über dem östlichen Bahndamm vor den Weichselbrücken aus seiner Ju 87 die allerersten Bomben des Krieges aus. Tatsächlich werden die Zündkabel bei dem Bombenangriff zerstört, weswegen die Polen die Brücke zunächst auch nicht sprengen können. Zeitgleich wird der nahe gelegene Dirschauer Bahnhof durch die anderen beiden Stukas bombardiert, um die dort verortete Zündstelle zu zerstören.

Einnahme unzerstörter Brücken scheitert

Abgesperrte alte Weichselbrücke bei Dirschau 2019. Sieben Jahrzehnte zuvor war auch für die deutschen Angreifer der Weg versperrt. Bildrechte: imago images/wytrazek Als der deutsche Güterzug mit den Sturmpionieren einige Minuten später von Osten auf die Eisenbahnbrücke rollen soll, haben die Polen die Brückenzufahrten längst mit Eisenbahnschienen und Stahltoren versperrt. Die deutschen Pioniere müssen nun 100 Meter vor den Brücken absitzen und sich zu Fuß vorkämpfen. Den polnischen Verteidigern gelingt es aber, die Einnahme der Weichselbrücken zu verhindern und zugleich die bei dem Stuka-Angriff zerstörten Zündkabel zu reparieren. Um 6:10 Uhr jagen sie die östlichen und um 6:40 Uhr die westlichen Brückenköpfe in die Luft. Damit hat auch das zweite deutsche Kommandounternehmen des ersten Kriegstages sein Ziel verfehlt.

Krieg sollte bereits am 26. August 1939 beginnen

Hitler und sein wichtigster Verbündeter, Benito Mussolini, 1939 in Berlin. Als es im Spätsommer um den Krieg geht, erklärt Italiens Diktator sein Land für nicht kriegführend. Bildrechte: imago/Leemage Dass am 1. September 1939 gleich zwei Wehrmacht-Aktionen zur Einnahme militärischer Schlüsselobjekte scheitern, dürfte kein Zufall sein. Denn die Polen sind zu diesem Zeitpunkt längst gewarnt. Der Grund: Bereits am 25. August 1939 erteilt Hitler einen ersten Angriffsbefehl auf das östliche Nachbarland. Der Polenfeldzug soll demnach schon am 26. August um 4:30 Uhr beginnen. Als Großbritannien jedoch am Nachmittag des 25. August mit Polen einen Beistandspakt abschließt und Deutschlands Verbündeter Italien die "non belligeranza", die Nichtkriegführung erklärt, zieht Hitler den Angriffsbefehl gegen 22 Uhr zurück.

Handstreich gegen den Jablunkapass

Schwer passierbare Waldlandschaft der tschechischen Westbeskiden. Bildrechte: IMAGO / agefotostock Doch einen zuvor in Marsch gesetzten irregulären Kommandotrupp des Amtes Ausland/Abwehr des OKW, dem Militärgeheimdienst der Wehrmacht, erreicht die Nachricht nicht mehr. Die Männer sind bereits auf dem Weg vom nordwest-slowakischen Čadca in das seit dem Münchner Abkommen am 2. Oktober 1938 von Polen besetzte Jablunkaer Bergland, einem Teil der tschechischen Westbeskiden. Dort sollen sie den strategisch wichtigen Jablunkapass sowie den nördlich davon gelegenen Bahnhof Mosty besetzen. Der Pass mit seiner Passstraße und dem darunter verlaufenden Eisenbahntunnel ist in dem schwer zu passierenden Gelände die südliche Einfallspforte nach Polen.

Kommandotrupp ohne Funkverbindung

Polnisches Grenzschild und Grenzsoldat, 1939. Bildrechte: IMAGO / United Archives International Allerdings verfügt der Kommandotrupp aus volksdeutschen Zivilisten unter Führung eines deutschen Abwehr-Offiziers über keine funktionierenden Nachrichtenmittel. Er kann deshalb nicht zurückbeordert werden, als Hitler den Angriff absagt. Und so kommt, was kommen muss. Die dilettantisch ausgeführte Kommandoaktion, bei der am frühen Morgen des 26. August 1939 auch Schusswaffen eingesetzt werden, scheitert kläglich. Die meisten Deutschen werden zunächst von den Polen festgesetzt, aber kurz darauf an die deutsche Seite übergeben, nachdem ein deutscher Offizier versichert, es habe sich um die "Tat eines unzurechnungsfähigen Individuums" gehandelt.

Die Polen sind vorgewarnt

Am 29. August 1939 ordnet Polen die Generalmobilmachung an. Bildrechte: IMAGO / United Archives International Die Polen sind aufgrund der misslungenen deutschen Kommandoaktion jedoch vorgewarnt, wie sich am Morgen des 1. September 1939 auf der Westerplatte, bei Dirschau und nicht zuletzt am Jablunkapass zeigt. Als die Wehrmacht um 4:45 Uhr auch in den Westbeskiden zum Angriff antritt, sprengen polnische Truppen den dortigen Eisenbahntunnel in die Luft. Als erste Kampfhandlung des Zweiten Weltkrieges gilt der sechs Tage zuvor gescheiterte deutsche Handstreich gegen Mosty und den Jablunka-Tunnel am 26. August 1939 allerdings nicht, denn der Krieg hatte ja zu diesem Zeitpunkt offiziell noch nicht begonnen.

Der Luftangriff auf Wieluń

Deutsche Stuka-Gruppe, 1941: Drei Angriffe fliegt ein solcher Verband 1939 auf Wieluń. Bildrechte: imago/United Archives International Den traurigen Ruhm, jener Ort gewesen zu sein, an dem der Zweite Weltkrieg in Wahrheit begann, beansprucht hingegen unter anderem auch das unweit der damaligen Reichsgrenze zu Schlesien gelegene Wieluń. Die aus militärischer Sicht unbedeutende Kleinstadt westlich von Tschenstochau wird am frühen Morgen des 1. September 1939 durch 29 Stukas der 1. Gruppe des Sturzkampfgeschwaders 76 angegriffen. Augenzeugenberichten zufolge soll sich der Angriff um 4:37 Uhr MEZ und damit zehn Minuten vor dem ersten Schuss der "Schleswig-Holstein" auf die Westerplatte ereignet haben. Laut dem deutschen Einsatzbericht findet der Angriff allerdings erst um 5:40 Uhr MEZ statt.

