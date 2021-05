Zahlen zu dieser Beobachtung liefert aktuell eine Studie der Stiftung Erinnerung Verantwortung Zukunft (EVZ): Sie belegt, dass die Anhänger von Verschwörungsmythen historisch weniger gut informiert sind und häufiger mit revisionistischen Perspektiven speziell auf die Zeit des Nationalsozialismus blicken. Zwar lehnten es knapp 90 Prozent der Befragten ab, das Leiden der deutschen Bevölkerung während der aktuellen Pandemie mit dem Leid von Menschen während der NS-Zeit gleichzusetzen. Gerade Menschen, die Verschwörungserzählungen glaubten, seien aber bereit, die Bevölkerung während der NS-Zeit von Verantwortung entlasten, das Leiden der NS-Opfer mit dem der Täter gleichsetzen und an der Verfolgung der Jüdinnen und Juden zweifeln. Auch in punkto historischer Sensibilität der gesamten Gesellschaft zeichnet die Studie ein zwiespältiges Bild: So nannten 20 Prozent auf die Frage nach Ereignissen mit NS-Bezug in der jüngeren Vergangenheit den rechtsextremen NSU-Terror oder den Anschlag in Hanau im vergangenen Jahr. Fast die Hälfte der Befragten (46 Prozent) gab jedoch keine Antwort oder sah keine Verbindungen.