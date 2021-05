Das weltberühmte Foto von Jewgeni Chaldej "Auf dem Berliner Reichstag" vom 2. Mai 1945 Bildrechte: dpa

Das Bild ist eine Ikone der Fotografie. Es zeigt einen sowjetischen Soldaten auf dem Dach des Berliner Reichstags, der die rote Fahne hisst – Hammer und Sichel statt Hakenkreuz. Im Hintergrund sieht man Trümmer und Ruinen, am Himmel Rauchschwaden. Doch dieses berühmte Foto entstand erst am 2. Mai 1945. Etwas mehr als dreißig Stunden "zu spät". Denn bereits am Abend des 30. April 1945 waren sowjetische Soldaten in den Reichstag eingedrungen und hatten auf der Kuppel eine rote Fahne befestigt. Es war nur leider kein Fotograf dabei, der den historischen Augenblick für die Nachwelt festhalten konnte.

Kampf um den Berliner Reichstag

Der Kampf um den Berliner Reichstag hatte im Morgengrauen des 30. April 1945 mit einem ersten Sturmangriff sowjetischer Soldaten begonnen. Der Vorstoß scheiterte jedoch, ebenso wie zwei weitere am Vormittag und frühen Nachmittag. Doch im Verlauf des Abends gelang es den Sowjetsoldaten, die oberen Geschosse des Reichstags zu erobern. Sowjetische Soldaten stürmen am 30. April 1945 den Reichstag in Berlin Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Eine rote Fahne auf der Kuppel des Reichstags

Zu den Eroberen des Reichstags gehörte auch der Soldat Michail Minin. Gegen 22 Uhr war es ihm und einigen seiner Kameraden gelungen, in den Reichstag einzudringen. Sie hatten den Befehl, auf dem Dach die Sowjetfahne zu hissen. Es wurde geschossen und überall loderten Flammen. Nach etwa einer halben Stunde hatte sich der kleine Trupp auf das Dach des Gebäudes vorgekämpft. Die Soldaten hatten zwar eine rote Fahne dabei, aber keinen Fahnenstock. Minin nahm stattdessen ein Rohr, das er an einer Skulptur befestigte. Dann traten sie den Rückweg an. Ein Foto von dieser Aktion gibt es nicht.

Stalins Wunsch ging nicht in Erfüllung