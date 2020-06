Ziel: Das deutsche Volk "rein halten"

Doch, so führt Meier-Vieracker weiter aus, unter diesem Deckmantel würden ganz klar rassistische Weltbilder transportiert, die das Ziel hätten, das deutsche Volk "reinzuhalten" und Menschen "auszugrenzen". Er erklärt weiter, dass Vokabeln mit rassistischem Inhalt einfach umbenannt werden.



"Ausländer raus" heiße heute "Remigration". "Rassenlehre" nenne man "Ethnopluralismus". Denn diese Worte passen sich gut in unseren alltäglichen Sprachgebrauch ein. Sie bedienen rechtsextreme, bürgerliche und sogar liberale Positionen.

"Die Grenzen zu den ganz normalen Zuschreibungen, die wir im Alltag so vornehmen, mit den üblichen Grenzziehungen und Pauschalisierungen, sind eben sehr fließend und das macht es so schwierig in der konkreten Situation zu erkennen, wo ist jetzt eigentlich die Grenze überschritten", so Meier-Vieracker.

Anknüpfung an wissenschaftliche Diskurse

Linguist Simon Meier-Vieracker Bildrechte: Simon Meier-Vieracker Bei all den genannten Parametern bedienen sich Rechtspopulisten meistens noch einer weiteren Strategie, wie Linguist Meier-Vieracker erklärt: "Gerade die Identitären und Neuen Rechten versuchen sich an wissenschaftliche Diskurse anzuschließen, was ja immer eine Legitimationsressource ist. Man bedient ein Vokabular, was an der Oberfläche aussieht, als sei es Fachvokabular, was eine gewissen Versachlichung suggeriert."



Weiter erklärt der Wissenschaftler, dass beim Diskurs der neuen Rechten immer klar erkennbar sei: Wer gehört dazu und wer nicht: Wer ist der Freund? Wer ist der Feind? Ein Beispiel dafür ist die Rede des AfD-Abgeordneten Roland Hartwig im Bundestag am 5. März 2020:

Wir werden heute wieder viel Einigkeit erleben. Es ist doch schön, wenn man einen gemeinsamen Feind hat, nicht wahr? Und sich auch einig ist, wo man ihn suchen muss. Nämlich rechts.